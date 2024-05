Ascoli ore decisive per l’iscrizione La società chiede aiuto agli sponsor

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024)il tempo stringe: è allarme rosso per. A ridosso della scadenza dei termini per provvedere alla presentazione della documentazione richiesta dalla Covisoc e al regolare ottenimento della licenza necessaria per prendere parte al prossimo campionato di serie C, la situazione resta decisamente preoccupante. Non essendoci certezze sul fatto che l’attualeguidata da Massimo Pulcinelli sia in grado di mantenere quanto dichiarato dal patron nel suo ultimo comunicato diramato, e quindi provvedere al pagamento di tutte le scadenze previste, a prendere in mano la situazione in prima persona è il sindaco Marco Fioravanti. Qui infatti prosegue l’attività del primo cittadino volta a vigilare e governare quello che risulta essere lo scenario riguardante uno dei patrimoni più importanti della città.