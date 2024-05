Ascoli calcio il sindaco | Pulcinelli pronto a lasciare entro giugno Iscriverà la squadra in C

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 maggio 2024 - Rassicurazioni per il futuro dell'e sull'iscrizione dellaal campionato di Serie C 2024/25. A comunicarlo è ilMarco Fioravanti. "Nella giornata odierna - ha spiegato il primo cittadino -, a Roma, ho incontrato il patron bianconero, Massimo, per fare il punto sulla situazione societaria del club. Un colloquio proficuo e cordiale, utile a chiarire le rispettive diversità di vedute e a mettere da parte le incomprensioni dell’ultimo periodo, che si è svolto nel solo e unico interesse di voler garantire un futuro al glorioso club dell’. Ho avuto rassicurazioni da patronin merito all’espletamento, da parte dell’attuale società, di tutte le procedure burocratiche necessarie all’iscrizione dell’al campionato di Serie C 2024/25".

