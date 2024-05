Artigianato e economia circolare | nascono le trebbie e i biscotti del birraio

(Di martedì 28 maggio 2024) Arezzo, 28 maggio 2024 – Sul piano produttivo sono uniti da cereali, lievito e acqua, ingredienti comuni alle loro produzioni, sul piano imprenditoriale sono due artigiani, sul piano valoriale hanno voluto dare il via a un progetto basato sui concetti di filiera corta,e rigenerazione. Stiamo parlando di Antonio Massa del Birrificio Valdarno Superiore di Pergine Valdarno e Irene Padovani delficio Vannino di Calenzano, che hanno presentato alla manifattura Tabacchi di Firenze, altro luogo iconico della cultura della rigenerazione, il loro progetto dellee dei“del”, prodotti con gli scarti della produzione della birra artigianale. “Siamo partiti dal presupposto che le, che sono uno scarto della lavorazione della birra sono in realtà materie nobili”, spiega Antonio Massa del BVS.

