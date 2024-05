Arriverà solo a luglio La previsione di Giuliacci per l' estate

Il debutto della nuova pellicola vedrà come protagonista Milly Alcock, già interprete della giovane Rhaenyra Targaryen in House of the Dragon wired

The Well, il nuovo horror di Federico Zampaglione, dopo le anteprime nei festival italiani ed europei, arriverà al cinema il 18 luglio con Iperuranio Film in collaborazione con CG Entertainment ed ha un nuovo poster. comingsoon