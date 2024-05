Arrestato a Torino Elmandi Halili terrorista appartenente all' Isis

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024), 28 mag. - (Adnkronos) - E' statoquesta mattina dalla polizia di, 29enne di origine marocchina, con l'accusa di partecipazione ad associazione terroristica internazionale. Al termine di un'articolata indagine condotta dalla Digos torinese e coordinata dalla procura, è emerso che l'uomo, già condannato nell'anno 2019 con sentenza divenuta irrevocabile nel 2022, per aver partecipato all'organizzazione terroristica ‘Stato Islamico', sia nel suo periodo di detenzione carceraria sia successivamente dopo essere tornato in libertà, avrebbe dichiarato con orgoglio di continuare ad appartenere all', paventando più volte propositi bellicosi e violenti. .