Torino , 28 maggio 2024 - arrestato a Torino Halili Elmahdi , un estremista islamico considerato vicino all'Isis. Il 29enne marocchino naturalizzato italiano sarebbe l'autore dei primi testi di propaganda jihadista scritti in italiano , per lui l'accusa è di associazione terroristica dello Stato ... quotidiano

Torino , 28 maggio 2024 - arrestato a Torino Halili Elmahdi , un estremista islamico considerato vicino all'Isis. Il 29enne marocchino naturalizzato italiano sarebbe l'autore dei primi testi di propaganda jihadista scritti in italiano , per lui l'accusa è di associazione terroristica dello Stato ... quotidiano

Terrorista dell'Isis arrestato a Torino, è Halili Elmahdi: scarcerato nel 2023, perché non era stato espulso - Terrorista dell'Isis arrestato a torino, è Halili Elmahdi: scarcerato nel 2023, perché non era stato espulso - Halili Elmahdi, terrorista dell’Isis, è stato arrestato a torino: già finito in manette in passato, era stato scarcerato alla fine del mese di luglio del 2023, ma per intoppi burocratici non era stato ... notizie.virgilio

Il doppio standard Usa verso la Corte penale internazionale: qui sta la sua vocazione egemonica - Il doppio standard Usa verso la Corte penale internazionale: qui sta la sua vocazione egemonica - “Io ho visto degli orrori, orrori che ha visto anche lei… E’ impossibile trovare le parole per descrivere ciò che è necessario a coloro che non sanno ciò che significa l’orrore. L’orrore ha un volto ” ... ilfattoquotidiano

Arrestato a Torino Elmandi Halili, terrorista appartenente all'Isis - arrestato a torino Elmandi Halili, terrorista appartenente all'Isis - torino , 28 mag. - (Adnkronos) - E’ stato arrestato questa mattina dalla polizia di torino Elmandi Halili, 29enne di origine marocchina, con l’accusa di partecipazione ad associazione terroristica ... lagazzettadelmezzogiorno