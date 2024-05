Arnautovic riconferma da quarta quinta? punta | un obiettivo

(Di martedì 28 maggio 2024) Nelle ultime tre giornate, Markoha collezionato due presenze da titolare e tre gol, tra cui la doppietta contro il Verona. La conferma all’Inter arriverà per forza di cose, vista la sua situazione contrattuale, come. Con unTO – Considerando che il riscatto dal Bologna (8 milioni di euro circa) sarà esercitato a partire dall’estate e che gli spettano due anni di contratto (fino al 2026), Marko Arnuatovic sarà per forza di coseto all’Inter, al di là delle sue prestazioni in questa stagione che hanno fatto storcere il naso a diversi tifosi. Prestazioni che ha però migliorato proprio nel finale di stagione, quando contro Frosinone e Verona, entrambe gare nelle quali è partito da titolare, ha collezionato tre gol.

