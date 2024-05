Armi Nato contro il territorio russo? Putin | Andate verso la guerra globale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 28 maggio 2024) Mosca, 28 maggio 2024 – Dopo aver ascoltato per quattro giorni le voci e le polemiche che si rincorrono in Occidente, Vladimirha risposto all’ipotesi dell’uso da parte di Kiev di missili forniti da Paesiper colpire in profondità il(leggi qui). E lo ha fatto con la massima durezza. Le conseguenze saranno “serie”, ha avvertito, sottolineando che comunque Mosca riterrà ladirettamente responsabile degli attacchi, valutando che vettori a lungo raggio come gli Atacms americani non potrebbero essere impiegati “senza dati d’intelligence satellitari” elaborati da tecnici dell’Alleanza. “L’Ucraina può colpire obiettivi militari in Russia”: lavarcherà la linea rossa? “Stoltenberg? Quando era primo ministro, so che non soffriva di demenza”, che parlava in una conferenza stampa a Tashkent al termine di una visita in Uzbekistan, ha preso di mira in particolare il segretario generale della, Jens Stoltenberg, che da sabato ha cominciato a parlare della necessità di consentire all’Ucraina di utilizzarela Russia gli armamenti occidentali.