Armando Crispino Bonus Edilizi Senza Errori | il Bestseller su come usufruire dei bonus e degli incentivi statali per il settore edilizio in modo sicuro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) (Adnkronos) - Milano, 28.05.2024 – Risparmiare sulla ristrutturazione della propria abitazione è il sogno di molti di noi, soprattutto grazie ai variedattualmente disponibili. Peccato che, in un contesto normativo così in continua evoluzione, rimanere aggiornati su tutte le dinamiche che interessano questo argomento è impossibile per i non addetti ai lavori. La soluzione? Affidarsi a qualcuno di estremamente specializzato. Per tutti coloro che desideranoma non sannofare, esce oggi il libro di. Sfrutta al meglio le opportunità di risparmio per ristrutturare casaincorrere in sanzioni” (Bruno Editore). Al suo interno, l'autore condivide con i propri lettori una guida pratica per orientarsi nel mondo dei, in maniera completamente sicura.