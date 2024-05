Argentina si dimette capo di Gabinetto del Governo Milei

Formia – Pur non disponendo di un consigliere regionale , la Formia politica da qualche ora ha una maggiore rappresentanza alla Regione Lazio. Il capo gruppo consiliare della lista “Prima Formia ” Antonio Di Rocco , candidato quindici mesi fa alle elezioni regionali per la Lega, da lunedì è diventato ... temporeale.info

Il presidente della Liguria Giovanni Toti è indagato non solo per corruzione, ma anche per falso. Oggi era fissato l'interrogatorio di Aldo Spinelli, imprenditore ai domiciliari, ma i suoi legali non si sono presentati. Matteo Cozzani, capo gabinetto di Toti accusato di corruzione elettorale, ha ... fanpage