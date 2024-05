Argentina può slittare il processo per la morte di Maradona

(Di martedì 28 maggio 2024) Potrebbeilper ladi Diego Armando, in programma il prossimo 4 giugno. Come riporta La Naciòn, i legali delle figlie dell’ex Pibe de Oro Dalma e Giannina hanno infatti la sospensione del procedimento in virtù di alcune pendenze in corso che rischiano di condizionarlo. Un esempio è la richiesta dell’imputata Dahiana Gisela Madrid, infermiera, che ha chiesto di essere processata da una giuria popolare. Saranno 8 le persone sul bando degli imputati in occasione delsulladi. L’accusa è di omicidio dopo essersi occupati delle cure dell’argentino nei suoi ultimi giorni. SportFace. .

MORTE ASTORI, Processo d'appello slitta al 9 luglio - MORTE ASTORI, processo d'appello slitta al 9 luglio - Il processo d'appello per la morte di Davide Astori è stato rinviato al prossimo 9 luglio. Secondo quanto riportato dal sito online de La Nazione, ci sarebbe stato un difetto ... firenzeviola

NEWS - Rinviato il processo d'appello per la morte di Davide Astori - NEWS - Rinviato il processo d'appello per la morte di Davide Astori - Rinviato il processo d'appello per la morte di Davide Astori, il giocatore della Fiorentina trovato senza vita la mattina del 4 marzo 2018 in una camera d'albergo a Udine, dove era in trasferta per un ... napolimagazine

Morte Davide Astori, rinviato il processo di appello - Morte Davide Astori, rinviato il processo di appello - A causa di un difetto di notifica al professore Giorgio Galanti, ex direttore del centro di medicina dello sport di Careggi, l’udienza slitta al 9 luglio ... lanazione