Argentina Posse lascia governo Milei

In vigore dall’1 giugno i tagli lombardi sull’assistenza ai disabili. E a Milano è allarme fondi statali - In vigore dall’1 giugno i tagli lombardi sull’assistenza ai disabili. E a Milano è allarme fondi statali - Per la B2, 300 in meno. La manovra è frutto del recepimento, da parte di Palazzo Lombardia, di una revisione del Fondo nazionale per le non autosufficienze, decisa dall’allora governo Draghi. Il ... milano.repubblica

Argentina, si dimette capo di Gabinetto del Governo Milei - Argentina, si dimette capo di Gabinetto del governo Milei - Nicolas posse, capo di Gabinetto del governo argentino di Javier Milei, ha presentato le dimissioni. Lo riferisce un comunicato dell'ufficio della presidenza. (ANSA) ... ansa

Piazza della Loggia, cinquant’anni dopo: altri due processi per la strage nera - Piazza della Loggia, cinquant’anni dopo: altri due processi per la strage nera - Oggi il ricordo dell’attentato. Alla sbarra gli accusati di aver messo l’ordigno. Dopo 16 processi, gli ultimi due puntano chiarire il ruolo di ... milano.repubblica