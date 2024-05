Argentina nuova crepa nel governo Milei | cacciato il capo di gabinetto Posse accusato di ritardare la deregulation

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Il presidente argentino Javierha silurato il suodi, Nicolás. L’ufficio di presidenza ha confermato lunedì sera di aver accettato le dimissioni, poco prima che il presidente partisse alla volta degli Stati Uniti per una visita di quattro giorni nella Silicon Valley con al seguito la sorella Karinae il ministro delle Finanze argentino Luis Caputo. Il posto disarà assunto dall’attuale ministro degli interni Guillermo Francos. Il comunicato ufficiale parla dell’obiettivo di “dare maggior volume politico” all’incarico, che nell’esecutivo è centrale in quanto coordina il consiglio dei ministri. Ma il comunicato parallelo dirivela qualcosa in più sui motivi del cambiamento, parlando di “differenza di criteri e aspettative nel progresso dele dei compiti affidati”.