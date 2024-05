(Di martedì 28 maggio 2024) Arezzo, 28 maggio 2024 – Tutti in cammino verso la montagna più amata dagli aretini, allo scopo di rilanciarla e salvaguardarla.il 9 giungo, in cammino o di corsa, per vivere una giornata in mezzo della natura con quello che è diventato un appuntamento fisso di inizio estate. Obiettivo dell’evento, ideato dalla FondazioneItalia in collaborazione con il Calcit, far rivivere un luogo amato da tanti aretini.la consueta camminata, adatta e aperta a tutti, anche agli amici a 4 zampe, a passo libero, al ritmo che più preferiamo, per tutte le età e con la tranquillità di godersi la splendida natura circostante, oppure accompagnati da Guide Ambientali Escursionistiche. Accanto, anche la seconda edizione della Corsa agonistica con i podisti che scaleranno velocemente gli 8 km da Villa Severi a

I Maneskin danno il via al loro tour nei festival mondiali, con un concerto sold out in Messico .Continua a leggere fanpage

Verso la montagna più amata dagli aretini, in cammino o di corsa , nel mezzo della natura e’ diventato un appuntamento fisso di inizio estate ad Arezzo , con la speranza di far torna re a vivere un luogo amato da tanti aretini, e che possa un giorno quella oasi di bellezza che tanto amavano i nostri ... lortica

ArezzoWave: il 9 giugno torna Poti a Piedi - ArezzoWave: il 9 giugno torna poti a Piedi - Arezzo, 28 maggio 2024 – Tutti in cammino verso la montagna più amata dagli aretini, allo scopo di rilanciarla e salvaguardarla. torna il 9 giungo poti a Piedi, in cammino o di corsa, per vivere una g ... lanazione

ArezzoWave e Poti a Piedi. In cammino per il Calcit - ArezzoWave e poti a Piedi. In cammino per il Calcit - Il 9 giugno ritorna poti a Piedi ad Arezzo, evento per rilanciare e salvaguardare la montagna amata dagli aretini. Camminata e corsa, premi e musica per una giornata immersi nella natura. lanazione

Armando Incarnato choc: “Hanno scambiato Uomini e donne come ufficio di collocamento…”/ L’affondo social - Armando Incarnato choc: “Hanno scambiato Uomini e donne come ufficio di collocamento…”/ L’affondo social - Armando Incarnato torna a scagliarsi contro la produzione di Uomini e donne: il j'accuse social dell'ex over diventa virale! Armando Incarnato torna a menzionare i protagonisti di Uomini e donne: ... ilsussidiario