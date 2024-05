Aprilia Porta via il cassetto del registratore di cassa indagano i Carabinieri

Aprilia – I Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia hanno deciso di mantenere uno stretto e comprensibile riserbo per fare piena luce sull’inquietante episodio verificatosi in Via Pantanelle , una strada di campagna alla periferia della città. Un’utilitaria di proprietà di una donna ... temporeale.info

Ancora spari in strada ad Aprilia , in provincia di Latina: crivellata di proiettili un’automobile. E’ l’ennesimo episodio nella zona. Carabinieri indagano sulle automobili crivellate dai proiettili ad Aprilia – Ilcorrieredellacitta.com Ancora spari in strada ad Aprilia . Si tratta del quarto ... ilcorrieredellacitta

Ad Aprilia inaugurato il monumento dedicato alla battaglia della città - Ad aprilia inaugurato il monumento dedicato alla battaglia della città - Erano presenti anche l’assessore alle attività produttive Carola Latini, il comandante della polizia locale di aprilia Massimo Giannantonio, i rappresentanti del reparto territoriale dei carabinieri e ... ilclandestinogiornalealiasera

Ruba generi alimentari in un supermercato: ladro bloccato dagli addetti alla sicurezza - Ruba generi alimentari in un supermercato: ladro bloccato dagli addetti alla sicurezza - E' entrato nel supermercato fingendosi un normale cliente, ma tra gli scaffali ha afferrato i prodotti con l'intenzione di oltrepassare le casse senza pagare il dovuto. E' accaduto in un esercizio com ... latinatoday

Ruba in un supermercato ma viene fermato dalla sicurezza, denunciato - Ruba in un supermercato ma viene fermato dalla sicurezza, denunciato - Un 50enne di aprilia bloccato dal personale dell'esercizio commerciali e poi denunciato dai carabinieri per furto ... latinaoggi.eu