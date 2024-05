Appuntamento in Giardino alla Reggia di Caserta visite sensoriali al Museo verde

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 28 maggio 2024). Ladiaderisce all’iniziativaindell’APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia, con il patrocinio del Ministero della Cultura e di ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani. La manifestazione, pensata come un’autentica festa del, nasce in accordo con l’iniziativa “Rendez-vous aux jardins”, che si svolgerà in contemporanea in oltre 20 Paesi europei. Il tema scelto per quest’anno è “I cinque sensi in”, chedisarà declinato per far conoscere ai pubblici la ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica delInglese, attraverso un percorso di visita insolito e accattivante a cura del personale del. Ci si muoverà tra i suoni naturali, tastando tronchi e osservando foglie, spiegando l’importanza dell’olfatto, e, attraverso cenni storici, approdando a uno degli agrumeti per l’esperienza del gusto.