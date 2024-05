Approvata la prima insulina settimanale al mondo

(Di martedì 28 maggio 2024) AGI - La Commissione Europea ha concesso l'autorizzazione per una terapia dia cadenza, laalindicata per il trattamento del diabete negli adulti. Una novità senza precedenti a distanza di centouno anni dalla scoperta dell'che potrà impattare positivamente sulla gestione del diabete e che potrà cambiare la qualità di vita dei pazienti. Oggi la terapia insulinica prevede che il paziente si somministri l'almeno una volta al giorno con un impatto che va dalla gestione della terapia stessa alla sfera sociale, lavorativa e psicologica della persona e delle loro famiglie; aspetto legato in particolare alla necessità di dover monitorare e gestire la malattia quotidianamente e di dover programmare l'intera giornata in base a questo.

