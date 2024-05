Approvata in Europa la prima insulina settimanale al mondo | perché è una svolta storica per chi soffre di diabete

(Di martedì 28 maggio 2024) L'Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha approvato laformulazione dia somministrazioneal: il nuovo farmaco potrebbe rivoluzionare la vita dei milioni di pazienti affetti da. Per l'introduzione in Italia bisognerà attendere l'approvazione dell'Aifa. .

