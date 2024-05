(Di martedì 28 maggio 2024) Roma - L'approvazione storica da parte dell'Ema (Agenzia europea dei medicinali) dellaalsegna una svolta neldel, definendo una nuova era nella gestione di questa patologia cronica. La possibilità di ridurre le somministrazioni dia una sola volta a settimana anziché giornalmente promette di migliorare significativamente la qualità di vita dei pazienti, riducendo il numero di iniezioni annuali da 365 a soli 52, come confermato'azienda farmaceutica Novo Nordisk. Oltre a fornire un beneficio tangibile ai pazienti, la nuovapresenta un impatto positivo anche sul fronte ambientale, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2. Questa innovazione rivoluzionaria, giunge a più di un secoloa scoperta dell', offrendo una soluzione attesa da tempo nel panorama della gestione del

Potrebbe in futuro rappresentare un'alternativa meno costosa per rendere disponibile l'ormone alle persone diabetiche wired

L’Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha approva to la prima insulina settimanale al mondo per il trattamento dei pazienti adulti con Diabete . Sarà così possibile ridurre il numero di somministrazioni di insulina ad una sola volta a settimana rispetto alla somministrazione giornaliera oggi ... gazzettadelsud

L'Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha approvato la prima formulazione di insulina a somministrazione settimanale al mondo : il nuovo farmaco potrebbe rivoluzionare la vita dei milioni di pazienti affetti da diabete . Per l'introduzione in Italia bisognerà attendere l'approvazione ... fanpage

Approvata dall'Ema la Prima Insulina Settimanale al Mondo: Rivoluzione nel Trattamento del Diabete - Approvata dall'Ema la prima insulina Settimanale al Mondo: Rivoluzione nel Trattamento del Diabete - L'approvazione storica da parte dell'Ema (Agenzia europea dei medicinali) della prima insulina settimanale al mondo segna una svolta nel trattamento del diabete, definendo una nuova era nella gestione ... abruzzo24ore.tv

Naviga il televideo in popup - Naviga il televideo in popup - L'Ema (Agenzia europea dei medicinali) ha approvato la prima insulina settimanale al mondo per il trattamento del diabete negli adulti. Si riduce così il numero di somministrazioni d'insulina ad una ... servizitelevideo.rai

Diabete, EMA approva la prima insulina che dura una settimana - Diabete, EMA approva la prima insulina che dura una settimana - Roma, 28 mag. (askanews) – La Commissione Europea (CE) ha concesso l’autorizzazione per l’insulina settimanale, la prima al mondo indicata per il trattamento del diabete negli adulti. Una novità senza ... askanews