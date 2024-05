Antonio Padellaro je ne regrette rien La lettura di D’Anna

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 28 maggio 2024) Giornalismo, oh caro! Parafrasando inconsciamente un’aria della Traviata,, una lunga sfilza di cadreghe nei principali quotidiani e settimanali nazionali ed un medagliere di articoli più affollato delle divise dei feldmarescialli nord coreani, ripercorre malinconicamente ed autoironicamente la sua lunga e prestigiosa carriera giornalistica. Affollato da Dei della scrittura e dell’editoria, da pochi leader e da molti quaquaraquà della politica e non, più che autobiografico quello che si intuisce essere il penultimo libro di“Solo la verità lo giuro. Giornalisti artisti pagliacci” (Edizioni Piemme), spicca invece il volo fin dalla prima pagina sulle molteplici ed ancora enigmatiche, per non dire inquietanti, stagioni della politica.