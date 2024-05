Antonio Conte al Napoli scippo all' Inter | due colpi per ribaltare tutto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Se Fonseca è prossimo a diventare un allenatore del Milan, ilsta per chiudere per l'arrivo di. Come riportato dal Corriere della Sera, in ballo c'è anche la definizione dello staff, senz'altro numeroso e l'intesa sull'ingaggio è stata trovata per una cifra pari a 6,5 milioni di euro più bonus, che potrebbe arrivare anche a toccare quota 10 milioni di euro. Ilper tre anni, ossia fino al 2027. Manna, il nuovo d.s. azzurro, sta lavorando sui vari dettagli, compresa la gestione dei diritti d'immagine e le clausole che il tecnico salentino non vorrebbe a favore del club (l'obiettivo è evitare un nuovo 'caso' Spalletti). Dettagli che saranno senza troppi problemi sistemati, prima della firma che potrebbe arrivare al massimo in 48 ore.