Antonella Clerici chi è la bellissima sorella e che lavoro prestigioso fa

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 28 maggio 2024) Non tutti sanno che la conduttriceha una, sui social sono apparsi alcuni scatti che le ritraggono insieme. “Tra noi due quella saggia è lei, devo ammettere. Ci sentiamo almeno un paio di volte al giorno”, non vuole sbottonarsi troppoparlando della propria sfera privata ed è per questo motivo che per descrivere lasceglie di utilizzare poche parole. L’amata presentatrice Rai,, ha una. Non tutti erano a conoscenza del dettaglio privato – notizie.com (fonte foto ANSA)Neanche i fan più sfegatati della conduttrice di È sempre mezzogiorno erano a conoscenza del legame di parentela tra le due, anche se a più di qualcuno era venuto il dubbio dando un’occhiata alle (poche) foto comparse sul web – in effetti sono molto simili.