Anticipazioni Le Iene | storie e ospiti della puntata del 28 maggio

(Di martedì 28 maggio 2024) Nuovo appuntamento con Le, lo show di Italia Uno condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. Nelladel 28, come sempre, ci sarà spazio per servizi d’inchiesta e d’attualità, mentre gliin studio saranno Enrico Ruggeri, Noemi e Il Tre. “Le”,dal 28Unain cui il giornalismo d’inchiesta si affiancherà a temi più leggeri, facendo spazio anche a diverse parentesi musicali: l’appuntamento del 28de Le, in onda come sempre in prima serata su Italia 1, promette di soddisfare le esigenze anche degli spettatori più esigenti. Tra i servizi in scaletta, si segnala il ritorno di Nina sul caso dell’epidemia di citrobacter che, qualche anno fa, aveva causato la morte di alcuni neonati all’ospedale di Borgo Trento a Verona.