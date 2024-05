Anticipazioni Le Iene Show del 28 maggio 2024 | inviati temi ospiti e scaletta

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di martedì 28 maggio 2024) Questa sera, martedì 28, alle 21,20 su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le. Vediamodella serata condotta da Veronica Gentili e Max Angioni. Le28Epidemia di Citrobacter all’Ospedale di Borgo Trento: Nina Palmieri torna sul caso dell’epidemia che ha colpito l’ospedale di Verona, causando la morte di alcuni neonati. Caso Ilary Blasi: Un servizio inedito sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Vitalizio da 1 milione di euro: Un’inchiesta su chi riceve un vitalizio così alto in Italia. Prete con saluto fascista: La Iena affronta un prete che durante una messa ha fatto il saluto fascista. “Ti devo dire una cosa”: Un nuovo episodio del format in cui i protagonisti confessano segreti a persone care.