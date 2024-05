(Di martedì 28 maggio 2024) Arezzo, 28 maggio 2024 – “Siamo stati purtroppo informati che il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto le ragioni di Inwit SpA. Salvo miracoli, non c'è più dubbio sul fatto che l'verrà installata in località La Gattina” così il comitato NOAnghiari. "Il nostro Comitato ha cercato con tutte le sue forze di impedire un tale scempio, ma la chiusura del Comune ad ogni tipo di collaborazione ha reso impossibile qualsiasi nostro tentativo, anche in extremis. Questa è un'enormepersonale per il Sindaco. Sarebbe stato molto meglio, come tanti primi cittadini hanno fatto, che si fosse impegnato a proteggere il suo territorio, a collaborare con i cittadini a cui dovrebbe garantire protezione, a dotare il suo paese di un piano antenne.

Antenna: “Il Tar decreta la sconfitta degli Anghiaresi” - antenna: “Il Tar decreta la sconfitta degli Anghiaresi” - Arezzo, 28 maggio 2024 – “Siamo stati purtroppo informati che il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto le ragioni di Inwit SpA. Salvo miracoli, non c'è più dubbio sul fatto che l'antenna verrà ... lanazione

TREVISO | PNRR, ANCI: «COLLABORAZIONE CON GOVERNO, MA NO AI TAGLI PER COMUNI VIRTUOSI» - TREVISO | PNRR, ANCI: «COLLABORAZIONE CON GOVERNO, MA NO AI TAGLI PER COMUNI VIRTUOSI» - 27/05/2024 TREVISO – Il presidente Anci Veneto Conte ha preso parte questa mattina in Prefettura a Treviso al primo incontro in videoconferenza con la Premier Meloni, il Ministro dell’Interno Piantedo ... antennatre.medianordest

Rai Way, luce verde alla vendita di quote e obiettivo merger con Ei Towers - Rai Way, luce verde alla vendita di quote e obiettivo merger con Ei Towers - La via prioritaria che la Rai dovrà seguire nella riduzione della sua partecipazione in Rai Way sarà una fusione, ragionevolmente con Ei Towers. Lo ha stabilito un nuovo decreto della Presidenza del C ... informazione