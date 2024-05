Annullate le esercitazioni ai Campi Flegrei 30-31 maggio rinviate a prima dell’estate

Come annullare il 730/2024 già inviato, istruzioni - Come annullare il 730/2024 già inviato, istruzioni - A partire dal 27 maggio è possibile annullare il 730/2024 già inviato. Dopo l'annullamento è possibile presentare una nuova dichiarazione. Vediamo le istruzioni per capire come fare. money