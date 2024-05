Anniversario strage Piazza della Loggia Mattarella | Barbaro atto di terrorismo

(Di martedì 28 maggio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 28 maggio 2024 "Sono trascorsi cinquant'anni dal vile attentato diche uccise – come tutti sappiamo - otto persone e ne ferì centodue, alcune in modo grave e con lesioni permanenti. Oggi la Repubblica Italiana è Brescia, è, è questo teatro, con la presenza e il coinvolgimento di tante persone. Tra loro giovani e giovanissimi, con la volontà di prendere parte a questo momento di memoria, di rendere testimonianza e di stringersirno alla città, che tuttora avverte il trauma e la ferita di quel tragico,di", le parole dia Brescia per l'di. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.

“La strage di Brescia fece seguito a numerosi gravi episodi in questo territorio nei mesi precedenti: pestaggi, intimidazioni, attentati neofascisti contro sedi di istituzioni, giornali e sindacati”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Brescia in occasione della commemorazione ... ilfattoquotidiano

