Animali | FI ‘proposta di legge per abbassare Iva su pet foods e veterinari’

(Di martedì 28 maggio 2024) Roma, 28 mag (Adnkronos) – “Ho presentato questa proposta diperché la ritengo profondamente giusta, equa e di buon senso. In Italia, ci sono circa 65 milioni diche vivono nelle nostre famiglie”. Lo ha detto Rosaria Tassinari, presidente del Coordinamento regionale dell?Emilia Romagna e candidata alle Europee, in conferenza stampa alla Camera dei deputati presentando la sua pdl per l?abbassamento dell?aliquota Iva sul Pet food e prestazioni veterinarie insieme a Filippo Maturi, presidente di Assopets, e Alessandro Bertoldi, direttore esecutivo Istituto Friedman, alla presenza di rappresentanti di associazioniste.“La presenza di un animale è educativo per i bambini, per le famiglie, stimola la capacità di accudimento e dà supporto alle persone sole e agli anziani.