Angelo Onorato sputano video sulla morte del marito dell’eurodeputata Donato | attesa l’autopsia

(Di martedì 28 maggio 2024) A fare la macabra scoperta era stata la moglie, l’eurodeputata Francesca, 55 anni, arrivata intorno alle 14.30, con la figlia ventenne Carolina, in via Ugo La Malfa, a Palermo. Qui, qualche giorno fa, aveva trovato il, 56 anni, nella sua auto, una Range Rover scura, con la cintura di sicurezza ancora messa, con la testa riversa e una fascetta chiusa intorno al collo e del sangue sul petto. Poi le urla della donna e un uomo che si ferma per prestare soccorso. Francescachiama i soccorsi e agli amici dice in lacrime: “Me l’hanno ammazzato, hanno ammazzato…”. Sul posto era immediatamente intervenuta la polizia scientifica, con il medico legale per i primi rilievi. Gli inquirenti stanno cercando di capire se l’ipotesi dell’omicidio regge come ipotizzato all’inizio, ma sembra che ora si propenda per l’ipotesi del suicidio.