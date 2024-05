Angelo Onorato si indaga per omicidio | giallo sulla morte del marito della Donato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) È un atto dovuto l'apertura di un fascicolo perda parteprocura di Palermo in merito alladell'imprenditore. L'architetto,dell'eurodeputataDc Francesca, è stato trovato morto sabato scorso con una fascetta attorno al collo. L'apertura dell'inchiesta è «un atto dovuto» anche per consentire l'esecuzione di alcuni atti, tra cui alcuni irripetibili, e dell'autopsia sul cadavere dell'uomo. Le indagini proseguono a 360 gradi e non si esclude nulla. Al momento, visionate le immagini delle telecamere, l'ipotesi del suicidio sembra più attendibile. Mentre i familiari - attraverso il legale Vincenzo Lo Re sostengono che l'uomo sia stato ucciso. Ulteriori elementi utili potranno provenire dall'esame autoptico.