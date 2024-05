Andrew Scott si unisce al cast di Knives Out 3

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 28 maggio 2024) Dopo l’annuncio che gli attori Josh O’Connor e Cailee Spaeny si sono uniti al filmOut 3, Variety riporta ora che anchesi è unito aldel terzo film scritto e diretto da Ryan Johnson e con protagonista Daniel Craig. L’attore di “Ripley”, “Fleabag” ed “Estranei“ sarà dunque tra i protagonisti del whodunit, che sappiamo ora essere intitolato “Wake Up Dead Man: AOut Mystery“. Ad ora, non è stato rivelato il ruolo che questi attori – eccezion fatta per Craig – avranno all’interno del film. Tutto quello che sappiamo suOut 3 Recentemente è stato riporta che l’inizio delle riprese del film è previsto per novembre, il che permetterebbe di rispettare l’ancora generica uscita nel 2025. Non si sa molto dell’imminente terzo capitolo della serie di film gialli, ma Daniel Craig dovrebbe riprenderà il suo ruolo di detective privato Benoit Blanc.