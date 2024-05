Andreoli strappa applausi agli Europei under 13

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 28 maggio 2024) Grande prova di Pietronei campionati13 di tennistavolo, disputati a Bucarest nei giorni scorsi. Il giovane attaccante della Giara Assicurazioni, alla sua prima convocazione in azzurro per una competizione così prestigiosa, ha concluso con un bilancio di grande spessore: 11 vittorie in 15 singolari disputati, con il fiore all’occhiello costituito addirittura dal successo nelle finali B del singolare maschile, finali che per quanto non fossero quelle per il titolo continentale vero e proprio, lo hanno visto battere giocatori molto quotati, a conferma del livello decisamente elevato della manifestazione.ha iniziato a brillare già nella prova mista a squadre, nella quale, oltre che da lui, la nazionale italiana era composta dal vigevanese Gabriel Deleraico, dal pratese Pietro Campagna, dalla bresciana Matilde Buzzoni e dalla genovese Claudia Bertolini.