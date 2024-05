Andata finale playoff Serie B 2024 | le probabili formazioni di Cremonese-Venezia

Cordinier segna i due tiri liberi del 79-78, a quattro secondi dalla sirena Tucker ha il possesso per la vittoria ma viene raddoppiato, non riesce a tirare e Bologna si porta sul 2-0 nella semifinale contro Venezia in un’altra partita decisa in volata. La Virtus continua a fare e disfare, a ... infobetting

Su Sky Sport e in streaming su NOW c’è lo spettacolo della Serie C, con tutte le partite fino al 2025 in diretta esclusiva: in campo la Serie C NOW 2023/2024 per i playoff nazionali validi per la promozione in Serie B. In programma anche i playout per non retrocedere. Tanti gli approfondimenti, ... sportintv.eu