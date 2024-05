Ancora guai per Gudmundsson | riaperto il caso che lo vede accusato di molestie sessuali Rischia almeno un anno di carcere

(Di martedì 28 maggio 2024)in vista per Albert. Dopo una stagione da sogno con il Genoa, l’attaccante islandeseuna condanna per undi violenza sessuale, archiviato due mesi fa ma oradopo il ricorso presentato dalla donna che lo accusa. La vicenda risale all’agosto 2023 quando, in un locale di Reykjavik, una ragazza, conosciuta dal calciatore, si rivolse alle autorità accusando il classe ’97 del Genoa di aver approfittato di lei.si è sempre dichiarato innocente ma ora dovrà comparire in giudizio davanti al tribunale di Reykjavik il prossimo autunno. E la legge islandese non è affatto “morbida” con chi commette questo tipo di reato. Infatti, indi condanna, il giovane talento rischierebbe davvero grosso. A spiegarlo è l’articolo 194 del Codice penale generale dell’Islanda: “Chiunque abbia rapporti o altri rapporticon una persona senza il suo consenso è colpevole di stupro ed è punito con la reclusione da un minimo di 1a un massimo di 16 anni“.

