Ancona | il nuovo ds conto alla rovescia Scelta fatta ma il nome resta top secret

(Di martedì 28 maggio 2024) Giorno dopo giorno, si avvicina il momento in cui ildeldirettore sportivo dell’sarà reso ufficiale. La società prosegue nel lavoro in questa direzione, a bocche rigorosamente cucite. Le ultime ipotesi fatte nei giorni scorsi sembrerebbero non trovare un riscontro. Ciò che appare ormai abbastanza scontato, però, è che lasia stata già. L’non starebbe più sondando e confrontando tre diversi profili, quindi, piuttosto starebbe aspettando l’ok definitivo da parte del prescelto. Che al momento sarebbe ancora sotto contratto con la sua società di appartenenza e dunque impossibilitato a mettere la firma sul contratto che lo legherà ai colori biancorossi. Ci sarà da aspettare ancora qualche giorno, forse una settimana, forse meno, anche sulle tempistiche della trattativa l’amministratore delegato Roberta Nocelli non fornisce indicazioni.

