Anche Force tra i castelli della Quintana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 28 maggio 2024) E sono sedici. Lasi arricchisce di un ulteriore Castello. Nel corteo storico del prossimo 13 luglio, infatti, farà il debutto. Sarà questa una delle novità che riguarderanno le due edizioni del Settantennalerievocazione ascolana. Il numero dei, dunque, continua a crescere di anno in anno: l’anno scorso avvenne l’esordio per Castel di Lama, mentre nel 2022 fu la volta di Monteprandone e Montegallo. Insomma, complessivamente nel giro di un biennio sono subentrati nel corteo altri quattro. E, a spingere, c’è sempre Maltignano, che da anni vorrebbe entrare a far parte. Intanto, domenica si sono svolte le prove dei cavalieri. Ogni sestiere ha colto l’opportunità per mettere a punto la preparazione in vistagiostra in notturna, alternando le varie cavalcature.