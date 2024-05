Ancelotti | Milan Leao grande talento Ma lo picchierei tutti i giorni

Paolo Maldini , ex capitano del Milan , si è racconta to in un'intervista a 'Radio TV Serie A con RDS'. Le sue parole su Carlo Ancelotti pianetamilan

Sacchi , ex allenatore del Milan , ha scritto un lungo pezzo per 'La Gazzetta dello Sport'. Argomento l'ennesima impresa di Carlo Ancelotti pianetamilan

Filippo Inzaghi , ex attaccante del Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando anche del suo ex allenatore Carlo Ancelotti pianetamilan

Real Madrid, Ancelotti: "Il calcio per me è una passione, non un'ossessione" - Real Madrid, ancelotti: "Il calcio per me è una passione, non un'ossessione" - Alla domanda "Com'è il futbol" ancelotti risponde: "Complicado y sencillo. Complicato e semplice, basta avere passione e non complicarlo con l'ossessione". Infatti, l'allenatore del Real Madrid ha ... gianlucadimarzio

Milan, senti Ancelotti: "Leao un grande talento, ma io lo picchierei tutti i giorni" - milan, senti ancelotti: "Leao un grande talento, ma io lo picchierei tutti i giorni" - "Seguo da lontano la squadra, con affetto. Abbiamo ritrovato un Brahim Diaz straordinario. Il milan ha un grande talento come Leao: è da picchiare, a volte. Se fosse con me, lo picchierei tutti i ... fantacalcio

Ancelotti ha la cura giusta per Leao: “Se fosse con me, lo picchierei tutti i giorni” - ancelotti ha la cura giusta per Leao: “Se fosse con me, lo picchierei tutti i giorni” - Carlo ancelotti svela il trattamento che dedicherebbe al milanista Leao e spiega chi è l'unico fuoriclasse del calcio italiano in questo momento: "Non ... fanpage