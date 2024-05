Ancelotti | In Italia l’unico fuoriclasse è Donnarumma Se fosse con me Leao lo picchierei tutti i giorni 

(Di martedì 28 maggio 2024) Repubblica intervista Carlo. Il tecnicono si prepara alla finale di Champions League con il suo Real Madrid. Di fronte si troverà il Borussia Dortmund, in caso di vittoria si tratterebbe della 15 Champions nella storia dei Blancos. Con Repubblica,parla anche delle condizioni del calciono.: «Il calcio è complicato e semplice, però più semplice» Com’è il “Futbol”, Carlo? «Complicado y sencillo. Il calcio è complicato e semplice, però più semplice. Basta avere pasiòn e non complicarlo, appunto, con l’obsesión». Quella, se la trasmetti ai calciatori, un guaio. «L’ossessione è una malattia e io per fortuna non sono ossessionato: ho ancora tanta passione». L’importante ? «L’actitud, l’atteggiamento giusto.

“Non pensiamo di partire favoriti, ma di giocare contro una squadra che se l’è meritata, come noi. Hanno dimostrato qualità, impegno e un buon atteggiamento… e noi sappiamo che dovremo soffrire e lottare, come in tutte le finali”. Carlo Ancelotti parla così nel Media Day con i giornalisti a pochi ... sportface

Le parole di Carlo Ancelotti , tecnico del Real Madrid , nel media day degli spagnoli in vista della finale di Champions League Carlo Ancelotti ha parlato durante il media day in vista della finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund. Di seguito le sue parole. «Non pen siamo di ... calcionews24

Real Madrid, Ancelotti: "Il calcio per me è una passione, non un'ossessione" - Real Madrid, ancelotti: "Il calcio per me è una passione, non un'ossessione" - Alla domanda "Com'è il futbol" ancelotti risponde: "Complicado y sencillo. Complicato e semplice, basta avere passione e non complicarlo con l'ossessione". Infatti, l'allenatore del Real Madrid ha ... gianlucadimarzio

Ancelotti ha la cura giusta per Leao: “Se fosse con me, lo picchierei tutti i giorni” - ancelotti ha la cura giusta per Leao: “Se fosse con me, lo picchierei tutti i giorni” - Carlo ancelotti svela il trattamento che dedicherebbe al milanista Leao e spiega chi è l'unico fuoriclasse del calcio italiano in questo momento: "Non ... fanpage

Ancelotti: "Leao Un grande talento, se fosse con me lo picchierei tutti i giorni..." - ancelotti: "Leao Un grande talento, se fosse con me lo picchierei tutti i giorni..." - Sabato 1 giugno il Real Madrid di Carlo ancelotti si gioca la finalissima di champions League contro il Borussia Dortmund. Per l'allenatore italiano si tratta dell'assalto al quinto trofeo dalle ... eurosport