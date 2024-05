Amici Raimondo Todaro esclude Nicholas | pioggia di critiche

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di martedì 28 maggio 2024) Il percorso diBorgogni all’interno della scuola di23 è stato notoriamente travagliato. Soprattutto alle battute finali, il ballerino ha avuto un duro confronto con il proprio coach,, tanto da cambiare team. In virtù di ciò, il recente gesto dell’insegnante di ballo ha destato non poche. Non sono mancate le polemiche anche nel corso della 23esima edizione didi Maria De Filippi. In particolar modo, uno dei nomi che più hanno polarizzato l’opinione del pubblico è stato quello diBorgogni. Il ballerino ha fatto il suo ingresso nel talent show di Canale 5 grazie a, che ha scelto di puntare su di lui assegnandogli il banco, nonostante le lacune tecniche sottolineate dai suoi colleghi.