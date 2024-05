Amici 24 arrivano due nuovi docenti | i possibili nomi e chi lascerà il talent

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 28 maggio 2024) E’ tempo di pensare ad24 ed ecco che i casting per selezionare iallievi sono incominciati in giro per l’Italia. I professori devono realizzare una selezione lunga ed impegnativa che mirerà alla costruzione dell’attesissima classe. Tuttavia, a partire dal prossimo anno, la squadra deipotrebbe cambiare. Due insegnanti, non a caso, sarebbero pronti a lasciare la cattedra e la conduttrice si sarebbe già messa al lavoro per trovare i sostituti.24: duesalutano ilshow La lente di ingrandimento dei media si focalizza sulla prossima edizione didi Maria De Filippi che aprirà i battenti agli inizi del mese di settembre. L’estate servirà a trovare i prossimi allievi, i quali si giocheranno il banco proprio nello studio della scuola più amata d’Italia.