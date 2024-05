(Di martedì 28 maggio 2024) Il finalistaricorda la sua discussa esperienza nella scuola di23 e svela il reale motivo che l'ha spinto a lasciare per qualche giorno ildi Maria De Filippi.

Holden torna a parla re del suo momentaneo abbandono ad Amici 23. Ecco cos'ha rivelato in una recente intervista L'articolo Holden parla del giorno in cui abbandonò la scuola di Amici e spiazza : “Lo rifarei” (VIDEO) proviene da Novella 2000. novella2000

Il percorso di Holden ad Amici non è stato semplicissimo, il cantante infatti ha avuto più di un Momento difficile e una volta ha anche abbandonato momentaneamente la scuola, per poi tornare e chiedere scusa. L’ex alunno è anche stato rimproverato da Anna Pettinelli: “Al pomeridiano era un’altra ... biccy

Sarah Toscano , vincitrice di Amici 23, è stata intervistata tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni svelando quando è arrivato il momento della ' svolta' e, in un' altra occasione, ha parla to pure di Holden . Sarah Toscano parla di Holden dopo Amici 23: la verità sul loro rapporto Secondo Sarah , ... blogtivvu

Amici 23, Holden rompe il silenzio sul suo famoso ritiro dal talent show: "Lo rifarei solo per..." - amici 23, holden rompe il silenzio sul suo famoso ritiro dal talent show: "Lo rifarei solo per..." - Il finalista holden ricorda la sua discussa esperienza nella scuola di amici 23 e svela il reale motivo che l'ha spinto a lasciare per qualche giorno il talent show di Maria De Filippi. comingsoon

Amici 23, Sarah e i testi d’amore con presunti riferimenti a Holden: “Non mi sono ancora innamorata” - amici 23, Sarah e i testi d’amore con presunti riferimenti a holden: “Non mi sono ancora innamorata” - La vincitrice del talent show di Maria De Filippi ha negato presunti messaggi amorosi tra lei e il cantante negli inediti, smentendo una possibile relazione ... libero

Amici 23, classifica ascolti inediti dei finalisti: Petit supera Sarah e va al primo posto - amici 23, classifica ascolti inediti dei finalisti: Petit supera Sarah e va al primo posto - Il brano del secondo classificato nella categoria canto ha il maggior numero di streaming su Spotify, ancora ultimo posto per holden ... it.blastingnews