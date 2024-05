Amici 23 Giulia Pauselli commenta la vittoria di Sarah Toscano | Non ci avrei mai scommesso! Il mio preferito era…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 28 maggio 2024) Poco fa a Casa Sdl è stata ospite la professionista di. Come sappiamoè la compagna di un altro ballerino conosciuto nel talent, Marcello Sacchetta, dal quale ha avuto un bimbo, il piccolo Romeo Maria. Laha spiegato come mai la scelta di questo nome per il loro figlio: Mio figlio si chiama Romeo Maria, in quanto mi piaceva innanzitutto accostare un nome maschile ad uno femminile, mia suocera si chiama Maria Rosaria, e so che avrebbe fatto piacere a Marcello, e poi Maria De Filippi. E’ un nome molto importante per noi. Recentementesi è sottoposta ad una operazione per aumentare il seno, ed ha spiegato sia le motivazioni, sia come hanno reagito gli utenti sui social: Sui social come fai fai sbagli, se metto una foto di tempo fa che ero completamente piatta, mi dicevano che sembrano un uomo, un transessuale, mettere un vestito scollato con un seno piccolo non gli andava bene.