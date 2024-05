Amici 23 è ritorno di fiamma tra Ayle e Lucia Ferrari? Il gesto social che non è passato inosservato

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 28 maggio 2024) Storia (già) al capolinea tra? Ecco come stanno davvero le cose. Qualche settimana fa, la coppia nata sotto i riflettori di Canale 5 all’interno della scuola di23, ha fatto allarmare i fan in seguito ad alcune mosse. In particolare, in molti hanno notato che l’ex cantautore della squadra di Anna Pettinelli aveva smesso di seguire suila sua ex compagna di avventura all’interno del talent show di Maria De Filippi. Per alcuni giorni i due non si sono più scambiati alcun like sotto le rispettive foto; nessun commento e nessun video insieme. Ma non solo. Alcune foto che li ritraevano insieme, sui rispettivi profili Instagram, sembrerebbero essere anche spariti. I fan della coppia dunque ha iniziato a ironizzare sul web: “Sono durati da Natale a Santo Stefano“; “non verrete mai dimenticati dalla sottoscritta“; insomma numerosi i commenti che ipotizzavano questo allontanamento tra i due.