Amb Israele | no guerradipende da Hamas

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 28 maggio 2024) 16.07 "Un cessate il fuoco è auspicabile,e ci può essere già domani,serilascia gli ostaggi e interrompe gli attacchi". Così l'ambasciatore israeliano in Italia Alon Bar,a Rainews 24. "Riconoscere ora lo Stato di Palestina non porta risultati utili. Serve il riconoscimento reciproco e garanzie per la sicurezza d'". Sulle vittime a Rafah: "Comprendiamo lo shock per quanto accaduto.Facciamo del nostro meglio per evitare vittime tra i civili, non sempre ci riusciamo.li usa per proteggersi".