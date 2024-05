Amazon apre a Peschiera Borromeo un nuovo centro di distribuzione | 80 nuove assunzioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 28 maggio 2024) Il colosso dellaha annunciato l’apertura, entro settembre 2024, di undi logistica a, comune a sud est di Milano, non lontano dall’aeroporto di Linate. Nel sito, di oltre 10.000 metri quadrati, saranno impiegati oltre 80 dipendenti: tra le nuovi posizioni aperte ci saranno team che gestiranno gli ordini dei clienti, i supervisori e i manager di area. È possibile inviare la propria candidatura su www..jobs.Fresh Con l’apertura deldi, i clienti residenti a Milano e provincia potranno usufruire del servizio di consegna della spesa in giornata in finestre di due ore a scelta, su.it/fresh o attraverso la shopping app di. I clienti iscritti a Prime potranno ricevere la spesa anche in finestre di un’ora nelle aree coperte dal servizio.