AM Best evidenzierà le tendenze evolutive di mercati e rischi e il loro impatto su assicuratori e riassicuratori europei nella Conferenza di Milano

(Di martedì 28 maggio 2024) LONDRA–(BUSINESS WIRE)–AMpresenterà le ultimedel mercato riassicurativo globale. Saranno inoltre evidenziate le prospettive del mercato assicurativo italiano e forniti aggiornamenti relativi allo standard contabile IFRS 17, nel corso di unache si terrà il 12 giugno a. Lasi terrà dalle ore 10:00 alle 14:00 (CEST) al Westin Palace Milan. Durante l’evento, analisti e dirigenti di AMesamineranno le ultimeosservate nel settore riassicurativo globale, delineando anche le più recenti prospettive assicurative del mercato italiano. Verrà inoltre discusso come l’industria assicurativa cerca di fronteggiare un contesto operativo sempre più complesso, intensificato dall’aumento dell’interconnessione dei, spesso descritto come la “Perma/Policrisi”.

