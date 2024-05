Alunni sentinelle della natura Lezione speciale al parco su come proteggere le api

(Di martedì 28 maggio 2024) Sono glidelle scuole a dare il buon esempio nel rispetto, loro i protagonistimattinata di festa che si è svolta sabato alMagana a Cassano Magnago. Un evento importante per le scuole primarie e secondarie di primo grado che hanno partecipato al concorso “Hotel 5 stelle per insetti (bug hotel)”, in occasione Giornata Mondialebiodiversità. Presenti alla cerimonia il sindaco Pietro Ottaviani e gli assessori al Verde Massimo Zaupa e alla Cultura Alessandro Passuello. Una mattinata di festa ma anche un momento di riflessione sulla biodiversità, tema sul quale è impegnato l’assessore Zaupa pronto a lanciare una nuova campagna per contrastare la presenza di insetti dannosi che stanno minacciando le piante nel territorio favorendo la diffusione di predatorili, dunque evitando il ricorso agli insetticidi.

