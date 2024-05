Alunni dell’Ic Gallicano campioni di matematica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Grande orgoglio condiviso dall’intera comunità diper i giovanissimi studenti dell’Istituto Comprensivo che, prima, grazie alla loro eccellenza negli studi, hanno raggiunto la finale del prestigioso "Rally Matematico Transalpino", poi ne sono diventati, conquistando il primo posto. Il Rally Matematico Transalpino è un confronto fra classi, dalla terza della scuola primaria al secondo anno di scuola secondaria di secondo grado, nell’ambito della risoluzione di problemi di, e si svolge in diverse località europee, tra le quali il Belgio, la Francia, il Lussemburgo, la Svizzera e l’Italia. I giovanissimididell’Istituto Comprensivo di, che hanno conquistato il primo posto in classifica alla finale della competizione organizzata dalle "Associazione Rally Matematico Transalpino" per la loro gioia, quella dei genitori , degli insegnanti e degli amici, sono gli allievi della quinta B, scuola primaria, e la seconda della scuola secondaria di primo grado.