Alunna di 16 anni ritratta le accuse contro la madre dopo essere stata trovata sola sul Raccordo anulare | Il 5 in latino? Me lo sono inventato

«Una mamma , non un?amante». Questo era, per la studentessa di 14 anni, la prof di fisica con cui ha avuto una relazione. Un rapporto disallineato: la minore in difficoltà di... ilmessaggero

Il “Carnevale Differente”: l’importanza di essere creativi con materiali di riciclo foto - Il “Carnevale Differente”: l’importanza di essere creativi con materiali di riciclo foto - Tutte le scuole sono state premiate, alunne e alunne hanno tutti avuto la soddisfazione di sfilare indossando o semplicemente mostrando le loro creazioni, maschere, abiti o oggetti colorati e ... catanzaroinforma

Ragazzi in Aula,pdl per riutilizzo acque termali a Montesano - Ragazzi in Aula,pdl per riutilizzo acque termali a Montesano - Per circa quindici anni sono state un punto di riferimento non solo per gli abitanti del Vallo di Diano. Oggi, dismesse, potrebbero rappresentare con la riapertura un volano per lo sviluppo turistico ... ansa

Lariano – Premiati in Comune 76 alunni meritevoli - Lariano – Premiati in Comune 76 alunni meritevoli - Il futuro appartiene a coloro che credono nei propri sogni! Questa la frase che è stata scritta sulla pergamena ed anche sui libri donati agli studenti e ... castellinotizie