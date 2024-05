Altre richieste dalla Commissione Ue operazione Lufthansa-Ita Airways a un passo dal naufragio

(Di martedì 28 maggio 2024) A due settimanepronuncia definitiva dellaUe si complicano ancora di più le prospettive dell’– Ita. Una pratica che Bruxelles sta gestendo con insolita puntigliosità, raramente osservata inoccasioni, e che rischia ora di andare definitivamente in fumo. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera l’ultima ed ennesima condizione postacommissaria alla concorrenza Margrethe Vestager è che la compagnia italiana rimanga fuori dal network di alleanze “A++”, di cui fa invece parteinsieme ad Air Canada e alla statunitense United Airlines. Una richiesta particolarmente indigesta che avrebbe pesanti ricadute sulle prospettive commerciali del piccolo vettore italiano. Evidentemente non sono bastate le rinunce sugli slot di Linate e su alcune tratte internazionali messe sul piatto dalle due compagnie.

